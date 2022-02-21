“Їздити по закордонах їм стане важко”: офіс генпрокурора відкрив провадження через заклики до зміни кордонів України на Радбезі РФ

Ірина Венедіктова

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у зв’язку із закликами до зміни кордонів України на засіданні Ради безпеки РФ.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці.

“15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність “ЛНР” та “ДНР” – іншими словами, українські території.

21.02.2022 відбулося засідання Ради безпеки РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали цю ідею”, – нагадала Венедіктова.

У цьому контексті вона повідомила: “Наші дії: реєстрація кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 КК України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади“.

Генпрокурорка зазначила, що не має права реагувати емоційно та “висловлюватися будь-якою мовою, крім процесуальної”, оскільки це заборонено законом.

“Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою “по повній програмі”. Їздити на шопінг членам цього закритого клубу “по закордонах” стане важко – обіцяємо”, – запевнила Венедіктова.

Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

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