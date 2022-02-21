Євросоюз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію

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Європейський Союз ухвалив рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії, яке є важливим політичним сигналом про початок співпраці у військовій сфері.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомила пресслужба МЗС у понеділок, 21 лютого.

“Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгоргне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене”, – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що розгортання місії буде важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні та початок співпраці у військовій сфері.

“Ще раз наголошую: місія буде дорадчо-тренувальною, це не бойові підрозділи. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося”, – підкреслив міністр.

Як писала “Новинарня“, Канада тимчасово забирає з України своїх військових інструкторів.

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