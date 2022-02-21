“Відсіч агресору, а не поступки України”, – В’ятрович

Володимир В’ятрович

історик, народний депутат України (“ЄС”)

ВІДСІЧ АГРЕСОРУ, А НЕ ПОСТУПКИ УКРАЇНИ (FB)

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Предметом зустрічі на найвищому рівні має бути повернення Росії в рамки міжнародного права, а не поступки України.

Згуртованість і твердість українців на дипломатичному фронті так само важливі, як і наша рішучість захищати свою країну зі зброєю в руках.

Українська влада й суспільство повинні підійти до саміту, про який домовляються Макрон, Байден, Путін та інші керівники держав, з єдиною чіткою позицією:

1) Будь-які домовленості про Україну не можуть відбуватися і готуватися без України.

2) Про висунення Україні будь-яких умов щодо її Конституції, законів, суверенітету, безпеки, геополітичного вибору не може бути й мови. Агресором і загрозою для України та світу є Росія. Для усунення цієї загрози потрібно обговорювати не забаганки агресора, а шляхи його повернення в рамки міжнародного права – звільнення окупованих територій і недопущення агресії в майбутньому. Якщо потрібно – через жорсткі санкції. Спроби “компромісів” шляхом тиску на Україну лише заохочуватимуть подальшу агресію Росії і руйнуватимуть мир та стабільність.

3) Президент України та наші дипломати не мають права погоджуватися (а тим більше – пропонувати для обговорення з іншими державами) на будь-які зміни до Конституції чи законів України або будь-які поступки агресорам на шкоду нашому суверенітету й безпеці. Президент має публічно заявити, що таких поступок нема і не буде. Якщо якісь законопроєкти про “особливий статус”, про “вибори” на окупованих територіях тощо вже є предметом обговорення, їхній зміст має бути негайно оприлюднений.

4) Президент України має усвідомлювати, що будь-які капітулянтські дії (в яку б обгортку їх не загортали) неминуче викличуть суспільний вибух всередині України, збільшивши загрозу ескалації російської агресії й руйнації нашої держави. Водночас, якщо президент чітко стоятиме на позиції національних інтересів і відсічі агресії, він може розраховувати на консолідовану підтримку цієї позиції з боку всіх державницьких сил і всіх відповідальних громадян.

І, звичайно, ті додаткові кілька днів, які ми виграли завдяки переговорному процесу, мають бути використані для максимального посилення нашої обороноздатності.

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