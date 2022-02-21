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В Україну 22 лютого приїде президент Естонії

21/02/2022 15:42

Президент Володимир Зеленський 22 лютого зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом, який приїде в Україну з робочим візитом.

Візити анонсував офіс президента, передає “Європейська правда”.

Близько опівдня відбудеться зустріч президентів України та Естонії з представниками ЗМІ.

Каріс у понеділок заявив, що зараз ескалація напруги відбувається з боку Росії за її планом і Заходу не варто вірити тому, що кажуть у Москві.
Він також наголошував, що про закриття для якихось країн можливості вступу до НАТО “не може бути й мови”.

Як інформувала “Новинарня“, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вважає недоречними припущення про повномасштабний напад Росії “завтра-післязавтра”, адже ЗС РФ не сформували ударного угруповання біля кордонів. Водночас Резніков також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання: “…У них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь “цікаві” дурнувасті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим”, – сказав міністр.

Раніше спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін повідомив, що Державна дума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на вівторок, 22 лютого, обговорить ситуацію, пов’язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.
За даними ЗМІ, 22 лютого російська влада може схвалити рішення Путіна про використання військ за межами країни – в Україні.

Як писала “Новинарня“, Естонія збільшить витрати на оборону через загрозу Росії.

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