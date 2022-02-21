Україна запросила термінові консультації Радбезу ООН на основі Будапештського меморандуму

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Україна на основі Будапештського меморандуму запросила термінові консультації Ради безпеки ООН. Вони покликані знизити напруженість і забезпечити безпеку України.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок, 21 лютого.

“За дорученням президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст.6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій щодо зниження напруги та практичних кроків забезпечення безпеки України”, – зазначив він.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму на тлі загострення на Донбасі та російських провокацій.

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