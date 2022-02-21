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У Калінінградській області можуть провести референдум про вихід з РФ, – ультиматум

21/02/2022 14:05

Координатор Балтійської республіканської партії Вадим Петров під час акції протесту передав посольству Росії у Польщі ультиматум: якщо Кремль не піде на деескалацію ситуації навколо кордонів України, то партія ініціюватиме проведення референдуму щодо виходу Калінінградської області зі складу Росії.

Про акцію протесту, що відбулася в неділю, 20 лютого, під будівлею посольства РФ у Варшаві, пише “Укрінформ“.

Також Петров, який є уродженцем Калінінградської області, порвав Конституцію Росії на знак протесту проти політики президента РФ Володимира Путіна.

“Путін вніс поправки до конституції, щоб правити вічно. Але після 2024 року він буде нелегітимним президентом”, – наголосив Петров.

В ультиматумі Балтійської республіканської партії наголошується, що стягування російських військ до кордонів України, підпорядкування Білорусі Москві та погрози розпочати воєнні дії можуть призвести до повномасштабної війни в Європі.

У документі підкреслюється, що жителі Калінінградської області виступають проти мілітаризації регіону й не хочуть псувати добросусідські відносини з Польщею та Литвою. Наголошується, що в результаті конфлікту регіон може опинитися в ізоляції, не вистачатиме продуктів харчування.

З метою деескалації ситуації в документі пропонується відвести російські війська від кордонів України, припинити окупацію сходу України та Криму, вивести військовий контингент із Білорусі та припинити підтримку нелегітимного очільника РБ Лукашенка, а також на 50% демілітаризувати Калінінградську область.

У випадку, якщо вимоги не будуть виконані упродовж наступних двох місяців, Балтійська республіканська партія ініціюватиме електронний референдум про вихід Калінінградської області зі складу Росії.

“Хочемо навести паралелі з організацією Кремлем референдуму в українській Автономній Республіці Крим. Громадянам Росії було повідомлено, що це «волевиявлення жителів півострова». Тому референдум щодо виходу Калінінградської області зі складу Росії також може бути волевиявленням жителів нашого регіону”, – наголошується у зверненні.

Як підкреслюється, “керуючись волею жителів регіону” Балтійська республіканська партія звертатиметься по допомогу до всіх країн цивілізованого світу з проханням про підтримку.

У документі зазначається, що партія більше року проводила інтернет-опитування жителів Калінінградської області. За його результатами, більшість опитаних бачать майбутнє регіону разом з Європою.

Петров залишив ультиматум у поштовій скриньці посольства РФ у Польщі.

Довідка:
Балтійська республіканська партія функціонувала в Калінінградській області понад 10 років, до того як у 2003-му була заборонена в Росії. Партія мала своїх представників у місцевих органах влади.
Як стверджують у політичній силі, багато мешканців Калінінградської області поділяють погляди БРП, спрямовані на широку автономію у складі Росії або можливе від’єднання від РФ.

Як повідомляє “Польське радіо“, протест під посольством РФ проти війни в Україні та проти окупації Білорусі Російською Федерацією організувала білоруська громада Варшави.

Також у неділю на Замковій площі у Варшаві почалася акція солідарності з Україною й протесту проти російської агресії.

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