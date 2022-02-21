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У Донецьку внаслідок бойових дій загинув мирний мешканець

21/02/2022 14:51

Мирний мешканець загинув у селищі шахти “Трудівська” Петрівського району Донецька внаслідок бойових дій.

Про це у понеділок, 21 лютого, заявили в пресслужбі так званої “народної міліції ДНР”, передають “Новости Донбасса”.

Зазначається, що чоловік потрапив під обстріл на зупинці громадського транспорту. Він був шахтарем, який їхав на шахту на ранкову зміну.

Інформаційні ресурси тимчасово окупованої Донеччини також опублікували фотографії та відео із загиблим. На кадрах видно відірвані ноги чоловіка.

Загиблий у Донецьку, фото з ТГ-каналу “Народної міліції ДНР”

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