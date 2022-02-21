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Росія запустить масштабну фальсифікацію, щоби створити casus belli та звинуватити українських військових в геноциді, – Цаплієнко

21/02/2022 16:13

Найближчим часом Російська Федерація запустить масштабну політичну фальсифікацію з метою створення “casus belli” та звинувачення українських військових в геноциді.

Про це у телеграмі повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначає, що російська військова розвідка фальсифікує “докази геноциду російськомовних” на Донбасі.

За даними контррозвідки СБУ, пише Цаплієнко, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального ) управління ГШ ЗС РФ І.Костюкова.
Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень в адресу ЗС України у вчиненні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області.

Для реалізації вказаної операції в липні-жовтні 2021 року на території ОРЛО перебували офіцери ГУ ГШ ЗС РФ Дмитро Перковський та Сергій Рожков.

“Двоє офіцерів розвідки, Рожков та Перковський, із залученням “заступника міністра МЗС ЛНР” Ганни Сороки, бюрократів окупаційної влади та членів НЗФ ексгумували тіла бойовиків, загиблих у ході бойових дій у 2014 році, які були оголошені мирними мешканцями. Ці ексгумації проводились в населених пунктах Славяносербськ, Верхньошевирівка Краснодонського району, Золоте, Первомайськ, Видне-1. Вказані дії широко висвітлювались в інформаційних ресурсах «ЛНР» та Росії, як ініціатива «місцевої влади», але без розшифровки причетності військової розвідки Російської Федерації. В реальності, вказані поховання дійсно були зроблені в 2014 році, однак, в більшості випадків, є могилами бойовиків «ЛНР», загиблих в 2014-15 рр. В цих же похованнях були тіла місцевих жителів, які померли природньою смертю. Або були вбиті навіть самими бойовиками. Та для того, щоб оформлювати всі 290 тіл потрібним для Москви чином, до групи був включений співробітник Слідчого Комітету РФ Артем Артьомов. Він був потрібен для того, щоб оформляти документи на загиблих бойовиків, як на мирних мешканців”, – пише журналіст.

Також, за даними Цаплієнка, Артем Артьомов опитав осіб, яких йому підсунула представник «Генеральної прокуратури ЛНР» І.Семенова, як «очевидців загибелі мирних мешканців від рук ЗС України».

“При цьому, факти причетності бойовиків «ЛНР» до загибелі цих людей взагалі не документувались. А список «потерпілих» був наданий Артьомову «співробітниками Генпрокуратури ЛНР». Роль співробітників ГУ ГШ ЗС РФ Д.Перковського та С.Рожкова в цій операції полягала у координації «представників ЛНР», надання «правильної» інформації про «геноцид з боку України» та ефективному контролі за діяльністю слідчого Артьомова в потрібному руслі”, – наголошує Цаплієнко.

В листопаді 2021 року «заступник міністра МЗС ЛНР» Ганна Сорока зустрічалась у Москві в торговому центрі «Авіапарк» з куратором операції Андрієм Ільченком та звітувала йому про роботу Д.Перковського та С.Рожкова.

“Мабуть, добре настукала шефу на підлеглих, бо Ільченко тут же в ТЦ купив «провідному дипломату ЛНР» куртку за 30000 рублів. Отак, за дрібні подарунки українським зрадникам Москва отримує сфальсифікований пропагандистський кейс, бо розуміє, що тема Холокоста та Сребрениці – це історичні рани, які досі болять цивілізованій Європі”, – резюмував журналіст.

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