Росія не має такого контингенту в Білорусі, щоб напасти на Київ, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: "Главком"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у можливість захоплення Києва російськими військами, що розташовані зараз у Білорусі.

Як передає “Новинарня” у понеділок, 21 лютого, про це глава українського оборонного відомства сказав на брифінгу в Києві.

“За нашими даними, там дев’ять тисяч представників Збройних сил Російської Федерації плюс техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння і так далі. Але я хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ із білоруської сторони… Вибачте, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення – так, це працює”, – вважає Резніков.

Міністр оборони повідомив, що домовився з білоруським колегою Віктором Хрєніним про прямі контакти – і 20 лютого він написав йому лист із проханням про телефонну розмову 21 лютого, щоби спитати, що відбувається і чому “навчання” з РФ тривають.

Міністр зазначив, в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: “Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоби потренувати десять днів і повернути назад”.

За словами урядовця, раптові “навчання” у Придністров’ї також покликані посіяти паніку, на них Україна вже реагує.

Також Резніков сказав, що російські підрозділи поблизу кордону України налічують 127 тисяч осіб наземної компоненти, з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч осіб.

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Передісторія

Спільні військові навчання “Союзна рішучість-2022” РФ та РБ тривали в Білорусі з 10-го до 20 лютого.

Вони викликали занепокоєння в контексті нарощування кількості російських військ на кордонах України та побоювання потенційного вторгнення зокрема і з Білорусі.

Ішлося про те, що в навчаннях з Білоруссю беруть участь близько 30 тисяч російських військових, які увійшли на територію РБ. Офіційно повідомляли, що в Білорусь стягнули російські системи ППО С-400 “Тріумф”, дивізіон комплексів ППО малої дальності “Панцир-С”, багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Навчання “Союзна рішучість-2022” проводили нібито з “метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави”.

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників, фактично блок РФ та РБ і з іншого боку – Україна, Польща, Литва (“Республіка Полісся” та “Північна Федерація” проти західної коаліції “Няріс”, “Поморія”, “Клопія” та підконтрольні їм “терористичні організації”).

Практичні дії військ відбувалися на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на інших ділянках території Білорусі. Також були задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

У НАТО заявляли, що ці спільні навчання знаменують собою найбільше стягнення військ Росії до Білорусі з часів холодної війни.

На цьому тлі 19 лютого президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко із ситуаційного центру в Кремлі спостерігали за пусками балістичних ракет – військовими навчаннями в Росії за участю сил ядерної тріади.

Зі США заявляли про високу ймовірність російського вторгнення на територію України з 16 лютого. 18 лютого президент Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

У ці ж дні Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

19 лютого білоруський генсек ОДКБ Станіслав Зась заявив про можливість ввести “миротворчий контингент” ОДКБ на Донбас.

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