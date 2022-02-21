Російські пропагандисти поширили фейк про замінування мосту на Луганщині, яким людей вивозили до РФ

Низка так званих російських ЗМІ поширила інформацію бойовиків, що в Луганській області під залізничним мостом нібито знайшли “замінований автомобіль”.

Цим мостом, як стверджується, незабаром мав рухатись потяг, який вивозив мешканців окупованих територій до Росії.

Як передає “Новинарня” у понеділок, 21 лютого, фейковість цієї інформації викрив StopFake.

Окупанти повідомили, що автівку знайшли за пів кілометра від населеного пункту Самсонівка на трасі Луганськ-Ізварине. Вони опублікували відео, як до машини підходять двоє людей у військовій формі, потім авто відтягують за допомогою вантажівки, а зрештою вдалині на загальному плані у темряві щось вибухає. Чи був автомобіль справді замінований – невідомо.

Водночас журналістів зацікавило місце, де знайшли автівку. На гугл-картах можна побачити, що на відстані 500 метрів від Самсонівки дійсно є місце, де автомобільна траса перетинається із залізницею.

Однак там залізниця проходить під трасою, а на поширеному бойовиками відео навпаки.

Місце перетину, де залізниця проходить над трасою, насправді розташоване за 1,2 км від Самсонівки. І там не міг за годину проїхати поїзд із жінками та дітьми, адже проміжок залізниці з’єднує дві промзони і не проходить через населені пункти.

Найближчі станції від “замінованого” мосту – це “Сімейкіно-Нове” та “Краснодон”. Щоб потрапити туди, поїзд не мав їхати мостом.

Крім того, 19 лютого бойовики анонсували лише один поїзд до Росії: з Луганська із зупинками в Алчевську та Свердловську (на кордоні з Росією). Теоретично поїзд міг проїхати біля Самсонівки, але це був би той міст, де залізниця проходить під трасою, а бойовики в своїх повідомленнях вказали інший – “у нікуди”.

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Контекст

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України. Після 17 лютого такі провокації відбувалися неодноразово.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширили записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух біля владної установи, без жертв. Пропагандисти заявили, що підірвано авто “начальника народної міліції ДНР” Дениса Синенкова.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ. 21 лютого росіяни зняли ще одну постановку з “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

20 лютого стало відомо, що бойовики “ДНР” у Донецьку інсценували “штурм будинку з укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”.

Бойовики “ЛНР” поширили фейк про вихід “українських диверсантів” до села Піонерське, артобстріл його з боку ЗСУ та смерть там двох цивільних.

Також окупанти заради обвинувачення України обстріляли Луганськ та влаштували ще кілька обстрілів і підривів на своїй території, обвинувачуючи в цьому ЗСУ.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ, “військові злочини” українських військ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу тощо.

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