Путін заявив, що Україна планує створити власну ядерну зброю

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Президент України Володимир Путін заявив, що буцімто Україна планує створити власну ядерну зброю.

Таку думку він висловив під час свого звернення у понеділок, 21 лютого.

“Ми також знаємо, що вже прозвучали заяви про те, що Україна планує створити власну ядерну зброю. І це не порожня бровада. Україна й справді володіє ще радянськими ядерними технологіями і засобами доставки такої зброї, включаючи авіацію, а також оператвино-тактичні ракети “Точка-У”, також ще радянської конструкції, дільність яких перевищує 100 км… Таким чином, завестися тактичною ядерною зброєю Україні буде набагато простіше, ніж деяким іншим державам – не буду зараз їх називати – і які ведуть такі розробки”, – сказав глава РФ.

“Особливо – за наявності технічної підтримки з-за кордону. І це ми також не повинні виключати. З появою в України зброї масового знищення ситуація в світі та Єврорі – особливо для нас, для Росії, зміниться найкрадинальнішим способом. Ми не можемо не реагувати не цю реальну небезпеку. Тим більше, повторю, що західні покровителі можуть посприяти появі в Україні такої зброї, щоби створити ще одну загрозу для нашої країни”, – додав Путін.

Він також критично висловився щодо постачання зброї Україні західними партнерами.

Нагадаємо, що сьогодні ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав “небезпечними” слова президента України Володимира Зеленського щодо ядерного озброєння, проголошені під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Шойгу вважає, що Україна для ядерного потенціалу має можливостей більше, ніж Іран та Північна Корея.

Підкреслимо, що президент Володимир Зеленський у Мюнхені не говорив, що Україна збирається відновлювати ядерний статус.

Він сказав: “Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також”, – зазначив він. Водночас в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. І безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте… Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки – Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 92-го року були поставлені під сумнів”.

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