Путін заявив Макрону і Шольцу, що визнає “ЛДНР”

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін сказав лідерам Франції та Німеччини, що найближчим часом підпише указ про визнання так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Про це повідомляє увечері у понеділок, 21 лютого, “РИА Новости” із посиланням на Кремль.

За даними російського агентства, увечері 21 лютого в Путіна відбулися переговори з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом.

Під час розмови він сказав, що найближчим часом підпише указ щодо визнання незалежності псевдореспублік.

“Президент Росії повідомив, що найближчим часом планує підписати відповідний указ (про визнання ОРДЛО – Н.). Президент Франції та Федеральний канцлер ФРН висловили розчарування таким розвитком (подій – Н). Водночас ними було позначено готовність до продовження контактів”, – йдеться на сайті Кремля.

Раніше у Кремлі анонсували звернення Путіна до росіян увечері 21 лютого.

Як писала “Новинарня“, Зеленський заявив, що після заяв, які пролунали під час засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів переговори з лідерами Франції та Німеччини і скликав засідання РНБО.

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