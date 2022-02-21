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Путін скликає позачергове засідання Радбезу РФ

21/02/2022 11:34

Президент Російської Федерації Володимир Путін проведе велике засідання Ради безпеки РФ.

Про це в понеділок, 21 лютого, інформує агенція “РИА Новости”.

“Президент Путін збере засідання Ради Безпеки Росії. Це велика Рада Безпеки”, – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За словами речника Кремля, це нерегулярне засідання. Його тему Пєсков пообіцяв повідомити пізніше.

Востаннє президент Росії проводив засідання із постійними членами Радбезу 18 лютого 2022 року.

Також у Путіна 21 лютого заплановано кілька міжнародних телефонних розмов. Одна із них — із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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