Польща закликає своїх громадян покинути південно-східні регіони України

Республіка Польща закликала своїх громадян залишити південно-східні регіони України, зокрема анексований Крим та тимчасово окуповані території ОРДЛО.
Як передає “Новинарня” в понеділок, 21 лютого, про це йдеться у заяві на сайті МЗС Польщі.
Зважаючи на зростаючу напруженість та нестабільну ситуацію з безпекою на південному сході України МЗС радить утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим.
“Громадяни Польщі, які перебувають у цих районах України, мають покинути їх. Щодо решти України МЗС не рекомендує необов’язкові поїздки”, – заявили у відомстві.
Раніше уряди Німеччини та Австрії наполегливо закликали своїх громадян, що опинилися в Україні, якнайшвидше залишити її територію через загрозу російського нападу.
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