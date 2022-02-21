Медведєв заявив, що на Донбасі є “800 тисяч росіян” і їх треба “врятувати”

Дмитро Медведєв

Колишній президент та премʼєр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який нині є заступником глави Радбезу, заявив про “800 000 громадян Росії”, що живуть у Донецькій та Луганській областях України.

Відповідну заяву він зроби на скликаному президентом РФ Путіним засіданні Радбезу в понеділок, 21 лютого.

“Це наші з вами люди. Не тільки люди, які говорять російською. Це громадяни нашої країни”, – заявив він.

Він провів паралель із США, які рятують американців, якщо їх захопили.

“Якщо ситуація буде розвиватися за таким шляхом, а ознак покращення нема, то єдиним виходом є визнання субʼєктності цих територій. Це в компетенції президента країни”, – додав Медведєв.

Те ж саме сказав очільник Держдуми Вʼячеслав Володін – що треба рятувати “громадян Росії”, бо “Київ саботує зобовʼязання”.

Він попросив Путіна визнати “незалежність” терористичних формувань “ЛДНР”.

Сьогодні також ватажки тероритистичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

Читайте також:

Керівництво Росії на Радбезі розглядає визнання “Л/ДНР” та ймовірне вторгнення

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Читайте також:

У Кремлі заявили, що визнання ОРДЛО “не корелює з Мінськими угодами”