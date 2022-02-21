Макрон відклав висунення на вибори президента через російську кризу, – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон відклав офіційне оголошення про свою участь у майбутніх виборах через залучення до пошуку дипломатичного вирішення російської кризи.
Про це повідомляє телеканал BFM TV із посиланням на джерела в оточенні президента, передає “Європейська правда”.
Очікувалося, що Макрон цього тижня оголосить про висунення своєї кандидатури на другий термін.
“Важко безтурботно приміряти на себе костюм кандидата у президенти, коли у Європі війна біля воріт“, – сказав співрозмовник телеканалу.
Ймовірно, про висунення на новий термін Макрон оголосить уже наступного тижня.
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20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін у телефонній розмові домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України та спробувати підготувати зустріч на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.
Після цього Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту США Джо Байдену.
Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон перебував з візитом в Україні та проводив переговори з Володимиром Зеленським.
Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним, обговорюючи ескалацію навколо України. За даними ЗМІ, Макрон озвучив у Москві не погоджені з НАТО пропозиції щодо України.
Після цього президент Франції провів ще одну розмову з Путіним: “Я прошу вас зупинитись”.
Незважаючи на ці зусилля, Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, 20-го – 80 обстрілів, із них більшість – із важкої артилерії.
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