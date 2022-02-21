Генсек НАТО Столтенберг виступив із заявою щодо визнання Путіним ОРДЛО

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежність “республік” ОРДЛО.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті НАТО, повідомляє “Європейська правда“.

“Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені “Донецьку народну республіку” та “Луганську народну республіку”. Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія”, – заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до складу якої входить Росія, підтвердила повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

“Донецьк і Луганськ входять до складу України“, – наголосив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Він додав, що Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам, і намагається

“НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Союзники наполегливо закликають Росію вибрати шлях дипломатії та негайно скасувати своє широкомасштабне військове нарощування в Україні й навколо неї, а також вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов’язань та зобов’язань”, – йдеться у заяві.

Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Тоді генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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