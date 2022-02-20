На Луганщині бойовики спалили вантажівку української сторони СЦКК. ВІДЕО

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ у неділю, 20 лютого, був знищений вантажний автомобіль української сторони Спільного центру координації та контролю припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

“20 лютого з напрямку населеного пункту ВЕСЕЛА ГОРА російсько-окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних сил України у напрямку населеного пункту ЩАСТЯ з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг).

Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню”, – зазначається в повідомленні.

Як наголошують у штабі ООС, підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

“Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян”, – нагадують у штабі.

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