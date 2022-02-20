СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4720771 +17448
Летальні випадки:
104518 +152
Одужали:
3938459 +11963
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19373373 (+31545). Оновлено: 08:25 20.02.2022
Home / Україна / МКІП та Центр інформбезпеки запустили оперативний пресцентр

МКІП та Центр інформбезпеки запустили оперативний пресцентр

20/02/2022 19:02

Міністерство культури та інформполітики, агенція “Укрінформ” і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запускають роботу оперативного пресцентру.

Через цей пресцентр представники державних органів, відповідальних за безпеку – Міноборони, МВС, МЗС тощо – щодня інформуватимуть про ситуацію в районі ООС та навколо України в цілому, повідомляє “Укрінформ“.

Графік виходу спікерів: о 9:30, 13:30 та 17:30.

Крім того, щоденно о 12:00 відбуватимуться онлайн-підключення зі штабу ООС у Краматорську.

Уже в понеділок, 21 лютого, о 9:30 в оперативному пресцентрі відбудеться брифінг міністра оборони Олексія Резнікова і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

О 13:30 про ситуацію навколо України поінформує керівник Центру стратегічних комунікацій при МКІП Ігор Соловей.

Оперативний пресцентр працюватиме за адресою:
Київ, вулиця Богдана Хмельницького 8/16, “Укрінформ”, 1-ша зала.

Раніше на сайті Укрінформу починає працювати єдина віртуальна інформаційна платформа #UАразом, на якій можна регулярно отримувати оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної влади та з регіонів.

Читайте також:
Резніков: Інформаційна війна стримує агресора, але шкодить економіці України

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МКІП та Центр інформбезпеки запустили оперативний пресцентр

Міністерство культури та інформполітики, агенція “Укрінформ” і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запускають роботу оперативного пресцентру. Через цей пресцентр представники державних органів, відповідальних за безпеку – Міноборони, МВС,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse