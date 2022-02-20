МКІП та Центр інформбезпеки запустили оперативний пресцентр

Міністерство культури та інформполітики, агенція “Укрінформ” і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запускають роботу оперативного пресцентру.

Через цей пресцентр представники державних органів, відповідальних за безпеку – Міноборони, МВС, МЗС тощо – щодня інформуватимуть про ситуацію в районі ООС та навколо України в цілому, повідомляє “Укрінформ“.

Графік виходу спікерів: о 9:30, 13:30 та 17:30.

Крім того, щоденно о 12:00 відбуватимуться онлайн-підключення зі штабу ООС у Краматорську.

Уже в понеділок, 21 лютого, о 9:30 в оперативному пресцентрі відбудеться брифінг міністра оборони Олексія Резнікова і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

О 13:30 про ситуацію навколо України поінформує керівник Центру стратегічних комунікацій при МКІП Ігор Соловей.

Оперативний пресцентр працюватиме за адресою:

Київ, вулиця Богдана Хмельницького 8/16, “Укрінформ”, 1-ша зала.

Раніше на сайті Укрінформу починає працювати єдина віртуальна інформаційна платформа #UАразом , на якій можна регулярно отримувати оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної влади та з регіонів.

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