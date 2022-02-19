В РФ заявили про розрив другого снаряда в Ростовській області. Залужний прокоментував

Оприлюднене російськими ЗМІ фото снаряда, що нібито розірвався в Ростовській області біля кордону з Україною

Російські ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи РФ заявляють про вже другий за день снаряд, який розірвався в Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону.

Про це, зокрема, пишуть ТАСС та РІА “Новости“.

“Виявлено ще одне місце розриву снаряда у районі станиці Мітякінської Тарасівського району. Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи «Град»“, – ідеться в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, раніше російські ЗМІ повідомили про снаряд, який у ніч на суботу нібито розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону РФ з Україною.

Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СКР порушити кримінальну справу за цим фактом.

Коментуючи ці повідомлення російських ЗМІ, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що йдеться про фейки російської пропаганди.

“Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем – ані окупованих територій, ані території РФ”, – написав Залужний у фейсбуці.

“Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення “сенсаційних повідомлень” окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року”, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

“Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню “Град” та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України”, – наголосив Залужний.

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Контекст

17 лютого по всій лінії розмежування на Донбасі почалися масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб почати удари або наступ на територію України.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширили записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух. Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

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