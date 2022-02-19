Росія перекинула під кордон нові вертолітні групи, – Maxar

На супутникових знімках американської компанії Maxar Technologies зафіксовано, що Росія продовжує зосереджувати війська й техніку поблизу українського кордону з РФ, а також в окупованому Криму.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомляє CNN.

За оцінками Maxar, на аеродромі Міллерово (Ростовська область), що за 16 кілометрів від кордону з Україною, розгорнуто новий вертолітний підрозділ та бойову групу, яка складається з танків, БТР та допоміжної техніки.

Також вертолітний підрозділ (понад 20 машин) розташувався поблизу міста Валуйки в Бєлгородській області, що приблизно за 27 кілометрів на схід від кордону України.

Неподалік Бєлгорода, приблизно за 35 кілометрів на схід від кордону, розміщено близько 20 вертольотів.

Окрім того, в окупованому Криму перебувають 70 гелікоптерів, з яких понад 60 уперше були помічені на початку тижня на авіабазі на озері Донузлав.

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Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

Однак 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України. Про це повідомили представників офіційного Києва під час їхнього візиту до Вашингтона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. США і НАТО відкинули російські вимоги щодо “гарантій безпеки”. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

Також РФ висуває до України вимоги щодо прямих переговорів з ОРДЛО і реалізації “особливого статусу Донбасу”. Російська пропаганда говорить про нарощування українських військ нібито для вторгнення в ОРДЛО за сприяння Заходу.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

З початку ескалації західні союзники прислали в Україну десятки літаків із летальною зброєю, боєприпасами для ЗСУ тощо.

У західних ЗМІ з посиланням на дані розвідки неодноразово з’являлися попередження про ймовірні дати і напрямки ударів РФ.

24 січня Держдепартамент США на тлі загрози масштабної військової агресії РФ зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу посольства в Києві. Надалі Велика Британія й Австралія також оголосили про евакуацію частини своїх працівників та їхніх родин із посольств у Києві. Водночас країни ЄС заявляли, що не бачать такої потреби.

Військово-політичне керівництво України багато разів заявляло, що страх нападу перебільшений. Експерти наводили конкретні аргументи про те, що накопичених сил РФ недостатньо для масштабного наступу.

Британське видання The Guardian, німецький Spiegel та американське Politico сповістили, нібито президент США Джо Байден повідомив керівникам НАТО та Євросоюзу в телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати масштабне вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів. Була названа дата 16 лютого.

11 лютого посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян із закликом “чим скоріше” виїхати за межі України. Невдовзі до них приєдналися Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія, Австралія та ще багато країн.

В наступні дні диппредставництва США і Великої Британії переїхали з Києва до Львова.

Також США, Британія й Канада вивезли своїх військових інструкторів з України.

У другій половині лютого і лідери США, і військово-політичне керівництво України заявляли, що навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ, і нарощування триває.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У ці дні з боку РФ одна за одною послідували інформаційні провокації.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу тощо.

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