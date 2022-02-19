Місія ОБСЄ не змогла встановити деталі обстрілу дитсадка в Станиці Луганській

Наслідок обстрілу дитсадка в Станиці Луганській 17.02.2022

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Луганщині не змогла детально вивчити пошкодження функціонуючого дитячого садка у Станиці Луганській внаслідок обстрілу 17 лютого, встановити обставини й напрямок цього обстрілу, тип застосованої зброї тощо.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 18 лютого.

“17 лютого Місія уточнювала повідомлення про пошкодження функціонуючого дитячого садка у північно-західній частині н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська), який знаходиться приблизно за 4,5 км на північний захід від північно-західного краю ділянки розведення в районі Станиці Луганської.

На вул. Деповській, 22, приблизно за 20 м на південний захід від двоповерхової будівлі дитсадка, спостерігачі бачили вирву на дитячому майданчику, а також сліди (за оцінкою, від розльоту осколків) на внутрішній частині бетонної огорожі навколо будівлі. Також команда СММ бачила пробоїну (діаметром близько 1 м), а також розбите вікно на фасаді північно-східної стіни будівлі дитсадка та два розбиті вікна на північно-західній стіні (на першому та другому поверсі)”, – сказано в описі.

За оцінкою СММ ОБСЄ, “пошкодження виникли нещодавно, але визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню не вдалося“.

Співробітники Управління у справах молоді Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації розповіли спостерігачам, що під час обстрілу в дитсадку перебували 20 дітей, “при цьому про випадки поранення не повідомлялося”.

“Команді СММ вдалося провести оцінку лише з відстані приблизно 50 м від північно-східного фасаду та близько 30 м від південно-західного фасаду пошкодженої будівлі, оскільки працівник правоохоронних органів не дозволив спостерігачам наблизитись до місця події, заявивши, що ведеться розслідування”, – зазначено у звіті.

Про обстріл території школи у Врубівці за більш як 10 км від лінії фронту у звіті СММ ОБСЄ нічого не сказано.

Загалом, у звіті сказано про те, що 17 лютого в Донецькій області СММ зафіксувала 222 порушення режиму припинення вогню, у тому 135 вибухів. У Луганській області Місія зафіксувала 648 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 519 вибухів.

При цьому Місія ОБСЄ охопила помітно менше випадків порушень “тиші”, ніж про це за підсумками 17 лютого заявляв пресцентр ООС.

Нагадаємо, пресцентр штабу ООС повідомив про те, що о 9-й ранку 17 лютого 2022 року бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, в селищі Нова Кіндрашівка. Снаряд зруйнував стіну спортзалу. За повідомленнями місцевої влади, внаслідок події постраждали три людини – сторож, праля та помічниця вихователя отримали контузії. Серед, які перебували в садку, дітей поранених і травмованих немає.

Ворожа пропаганда заявляла, нібито це розбомбили дитсадок “на території “ЛНР”, а потім – що обстріл дитсадка був “інсценований” ЗС України.

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