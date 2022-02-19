Літак ПС Канади доставив у Львів піхотне озброєння для ЗСУ

Фото: пресслужба МОУ

Увечері 19 лютого до аеропорту “Львів” прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил (Royal Canadian Air Force). Він доставив військову допомогу для Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба МО України.​

“Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка ​ міністру національної оборони Аніті Ананд за її стійку позицію щодо підтримки України!” — прокоментував прибуття борту глава МО України Олексій Резніков.​

Його заступник повідомив, що будуть наступні рейси з канадською зброєю.​

“Ми продовжуємо нашу співпрацю з нашими надійним канадськими партнерами. Хочу подякувати за цю допомогу, за цю оборонну підтримку, яка буде допомогати нашим військовослужбовцям стримувати агресію Російської Федерації. Співпраця з Канадою є дуже активною і ми будемо її поглиблювати. Тут, на Львівщині відбуваються інструктажі. Інструктори з Канади разом із нашими військовослужбовцями разом відбувають певні тактичні і інші навчання, використовують свої навички, обмінюються досвідом, і таке партнерство нам є вкрай важливим. Ми очікуємо прибуття інших рейсів з Канади з оборонним озброєнням, – додав в свою чергу заступник міністра оборони України Ростислав Замлинський, який зустрічав борт.​

Вантаж 19 лютого доставлений в рамках технічної угоди між Міноборони України та Департаментом національної оборони і ЗС Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні. ​

Як зазначає МОУ, це вже другий літак Канадських Повітряних Сил, який прибув в Україну з військовою допомогою (перший прибув 4 лютого).

Очікується, що ближчим часом буде виконано ще декілька рейсів.

Фотогалерея (МОУ):

Літак ПС Канади з військовою допомогою 19 лютого зустріли також аташе з питань оборони при посольстві Канади в Україні полковник Роберт Фостер та начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.​

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