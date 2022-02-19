Через пошкодження водогону в ОРДО без води можуть залишитися міста по обидва боки лінії розмежування

Окупаційна влада ОРДО заявила про пошкодження внаслідок обстрілу Південно-Донбаського водопроводу, через що без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.
Про це з посиланням на чиновників самопроголошеної “ДНР” повідомив російський “Інтерфакс”, пише “Українська правда“.
“За інформацією від водоканалу, перебито Південно-Донбаський водогін 1-го підйому”, – написав у своєму телеграм-каналі очільник окупаційної адміністрації Докучаєвська Олександр Качанов.
Він зазначив, що Південно-Донбаський водогін живить водою десятки досить великих населених пунктів з обох боків лінії розмежування.
“В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження електропідстанції та зупинено роботу насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водоводу, що ставить під загрозу водопостачання п’яти фільтрувальних станцій Донбасу по обидва боки лінії зіткнення, які забезпечують водою понад 40 населених пунктів”, – заявив журналістам Басурін.
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У комунальному підприємстві “Вода Донбасу” підтвердили, що через пошкодження трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.
“Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори”, – зазначається в повідомленні.
У компанії повідомили, що зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські №1, №2.
Великоанадольська фільтрувальна станція живить водою міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.
Старокримські фільтрувальні станції №1 і №2 забезпечують водопостачання Маріуполя, Сартани і Старого Криму.
Зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.
Співробітники КП “Компанія “Вода Донбасу” обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.
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