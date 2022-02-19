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Через пошкодження водогону в ОРДО без води можуть залишитися міста по обидва боки лінії розмежування

19/02/2022 11:40

Окупаційна влада ОРДО заявила про пошкодження внаслідок обстрілу Південно-Донбаського водопроводу, через що без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.

Про це з посиланням на чиновників самопроголошеної “ДНР” повідомив російський “Інтерфакс”, пише “Українська правда“.

“За інформацією від водоканалу, перебито Південно-Донбаський водогін 1-го підйому”, – написав у своєму телеграм-каналі очільник окупаційної адміністрації Докучаєвська Олександр Качанов.

Він зазначив, що Південно-Донбаський водогін живить водою десятки досить великих населених пунктів з обох боків лінії розмежування.

Тим часом “представник народної міліції” ОРДО Едуард Басурін заявив, що понад 40 міст і селищ по обидва боки від лінії зіткнення можуть залишитися без питної води.

“В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження електропідстанції та зупинено роботу насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водоводу, що ставить під загрозу водопостачання п’яти фільтрувальних станцій Донбасу по обидва боки лінії зіткнення, які забезпечують водою понад 40 населених пунктів”, – заявив журналістам Басурін.

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У комунальному підприємстві “Вода Донбасу” підтвердили, що через пошкодження трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.

“Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори”, – зазначається в повідомленні.

У компанії повідомили, що зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські №1, №2.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

Великоанадольська фільтрувальна станція живить водою міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

Старокримські фільтрувальні станції №1 і №2 забезпечують водопостачання Маріуполя, Сартани і Старого Криму.

Зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Співробітники КП “Компанія “Вода Донбасу” обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

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Україна

Через пошкодження водогону в ОРДО без води можуть залишитися міста по обидва боки лінії розмежування

Окупаційна влада ОРДО заявила про пошкодження внаслідок обстрілу Південно-Донбаського водопроводу, через що без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування. Про це з посиланням на...

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