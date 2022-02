У Брюсселі Єрмак зустрівся з радником Байдена

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори в Брюсселі з радником президента Сполучених Штатів Америки із нацбезпеки Джейком Салліваном.

Про це Єрмак повідомив у твіттері в п’ятницю, 18 лютого.

“Провели продуктивну зустріч із Джейком Салліваном у Брюсселі. Предметно обговорили ситуацію із безпекою навколо України та її деескалацію. Ми обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання. Домовилися про спільні кроки щодо зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну співпрацю”, – розповів Єрмак.

Had a productive meeting with @JakeSullivan46 in Brussels. Substantively discussed the security situation around Ukraine and its de-escalation. We exchanged views on further ways of political and diplomatic settlement.

