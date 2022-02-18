У Брюсселі Єрмак зустрівся з радником Байдена

Андрій Єрмак. Фото: пресслужба ОПУ

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори в Брюсселі з радником президента Сполучених Штатів Америки із нацбезпеки Джейком Салліваном.

Про це Єрмак повідомив у твіттері в п’ятницю, 18 лютого.

“Провели продуктивну зустріч із Джейком Салліваном у Брюсселі. Предметно обговорили ситуацію із безпекою навколо України та її деескалацію. Ми обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання. Домовилися про спільні кроки щодо зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну співпрацю”, – розповів Єрмак.

Had a productive meeting with @JakeSullivan46 in Brussels. Substantively discussed the security situation around Ukraine and its de-escalation. We exchanged views on further ways of political and diplomatic settlement. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 18, 2022

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 17:00 заявили про 53 порушення режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 41 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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