У Бахчисараї під судом затримали 15 людей, серед них – громадянський журналіст і матір політв’язня

Біля будівлі Бахчисарайського районного суду, де сьогодні слухали справу делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, затримали 15 людей.
Про це повідомили у громадянському об’єднанні “Кримська солідарність” у п’ятницю, 18 лютого.
“Як розповідають люди в автозаку, поліцейські зачитали їм на вулиці постанову, люди прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію, проте оперативники проводили їх у підігнаний автобус”, – йдеться в повідомленні.
Затриманих відвезли до російського РВВС Бахчисарая для складання адмінпротоколів. За ними, для надання юридичної допомоги, поїхали адвокати Едем Семедляєв та Еміль Курбедінов.
“Серед затриманих — кореспондент і громадянський журналіст «Кримської солідарності» Азіз Азізов та мати політв’язня Сейрана Салієва – Зодія Салієва. Журналіста затримали у грубій формі, сказавши: «Заходь, заходь швидко, будеш усередині знімати!” – повідомили активісти.
Зазначається, що Салієвій стало зле в поліції, їй викликали швидку допомогу.
КС опублікувала повний список затриманих:
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