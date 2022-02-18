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У Бахчисараї під судом затримали 15 людей, серед них – громадянський журналіст і матір політв’язня

18/02/2022 15:20

Біля будівлі Бахчисарайського районного суду, де сьогодні слухали справу делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, затримали 15 людей.

Про це повідомили у громадянському об’єднанні “Кримська солідарність” у п’ятницю, 18 лютого.

“Як розповідають люди в автозаку, поліцейські зачитали їм на вулиці постанову, люди прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію, проте оперативники проводили їх у підігнаний автобус”, – йдеться в повідомленні.

Затриманих відвезли до російського РВВС Бахчисарая для складання адмінпротоколів. За ними, для надання юридичної допомоги, поїхали адвокати Едем Семедляєв та Еміль Курбедінов.

“Серед затриманих — кореспондент і громадянський журналіст «Кримської солідарності» Азіз Азізов та мати політв’язня Сейрана Салієва – Зодія Салієва. Журналіста затримали у грубій формі, сказавши: «Заходь, заходь швидко, будеш усередині знімати!” – повідомили активісти.

Зазначається, що Салієвій стало зле в поліції, їй викликали швидку допомогу.

КС опублікувала повний список затриманих:

  • Мустафаєв Сейдамет
  • Музаффаров Джеппар
  • Сейталієв Наріман
  • Ізмайлов Елеонор
  • Сейдаметов Решат
  • Умеров Арсен
  • Умеров Аметхан
  • Люманов МеметЯгьяєв Решат
  • Нурадінов Різа
  • Абдулганієв Гані
  • Османов Аріф
  • Салієва Зодіє
  • Усеїнов Кязім
  • Азізов Азіз

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