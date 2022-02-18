Суд Праги дозволив екстрадицію росіянина Франчетті, затриманого за запитом України

Олександр Франчетті на суді. ФОТО: ONDŘEJ DEML/ČTK

Празький міський суд дозволив екстрадицію в Україну громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті, підозрюваного в участі в незаконних збройних формуваннях на території окупованого Криму.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, інформує видання “Ґрати” з посиланням на речника суду Адама Вені.

Зазначається, що адвокат Франчетті вже подав апеляцію до Верховного суду Чехії, остаточне рішення має ухвалити міністр юстиції Павел Блажек.

Про затримання в аеропорту Праги Александра Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня 2021 року.

У 2014 році він активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова Франчетті очолював угруповання “Північний вітер”, яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення “екстремістських груп”.

Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

У МЗС повідомили, що українська сторона постійно працює над тим, щоби Франчетті передали для суду в Україні. Офіс генпрокурора заявляв, що українська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях (ст. 260 КК України).

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