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Стерненко відзвітував про волонтерську допомогу снайперам в ООС

18/02/2022 10:39

Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко відзвітував про закриті потреби для бійців ДУК ПС та снайперів-спецпризначенців, подякувавши українцям, котрі допомагали зібрати кошти.

Про це у четвер, 17 лютого, йдеться на сторінці Sternenko.

“Раніше я писав про необхідність взяти бійцям ДУК ПС (3 окрема стрілецька рота) буса для перевезень майна та особового складу на позиції. Ви дуже швидко закрили цю потребу! Дякую вам! Взяли Mercedes Vario в практично ідеальному стані та з посиленою ходовою за 312 400 грн (11 000 доларів на день придбання). Він вже на передовій, служить підрозділу, – йдеться в повідомленні.

Ще 11 904 грн скерували на порох підрозділу снайперів УДА, а 28 039 грн – на патрони іншому спеціальному підрозділу снайперів.

“Гроші, потрібні для гвинтівки та комплектуючих снайперам УДА вже зібрано. На рахунках загалом є 345 457 грн. Найближчим часом усе закупимо”, – додав Стерненко.

Наступні потреби, зі слів активіста, є в розвідувальних підрозділів. Допомогти можна донейтами:

  • 4441114454997899 – Моно
  • 5168745030910761 – ПриватБанк

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