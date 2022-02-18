Росія анонсувала пуски балістичних ракет

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Міноборони РФ повідомило, що 19 лютого проведе навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише російський “Інтерфакс” з посиланням на міноборони РФ.

До навчання будуть залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

У Міноборони РФ заявляють, що навчання були заплановані раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, навчання та тестові пуски балістичних ракет відбуваються регулярно і не мають викликати занепокоєння.

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