Росія анонсувала пуски балістичних ракет

Міноборони РФ повідомило, що 19 лютого проведе навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.
Про це пише російський “Інтерфакс” з посиланням на міноборони РФ.
До навчання будуть залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.
У Міноборони РФ заявляють, що навчання були заплановані раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, навчання та тестові пуски балістичних ракет відбуваються регулярно і не мають викликати занепокоєння.
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