СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4672198 +34938
Летальні випадки:
104106 +282
Одужали:
3896009 +29254
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19288823 (+52932). Оновлено: 08:35 18.02.2022
Home / Світ / Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

18/02/2022 11:51

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС у п’ятницю, 18 лютого.

“Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:
Канада передає Україні летальну зброю, боєприпаси і кредит в $400 млн

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Кличко у парламенті Баварії закликав Німеччину надати Україні зброю

Через Україну сьогодні пролягає лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом. Демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна розцінюється Росією, як небезпека для російського авторитаризму....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse