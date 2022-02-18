Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це йдеться у заяві канадського МЗС у п’ятницю, 18 лютого.
“Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні.
We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 18, 2022
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