Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС у п’ятницю, 18 лютого.

“Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні.

We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

