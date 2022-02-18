Байден сьогодні виступить з промовою щодо ситуації в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден виступить із промовою, в якій поінформує про ситуацію в Україні та дії США, спрямовані на врегулювання кризи.
Про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомляє CNN із посиланням на пресслужбу Білого дому.
“Президент Джо Байден надасть оновлену інформацію про наші зусилля зі стримування та дипломатії, що продовжуються, а також про нарощування Росією військового контингенту на кордоні з Україною”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Байден виступить о 23:00 за київським часом.
Виступ відбудеться після телефонної розмови Байдена з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО.
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