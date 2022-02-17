Вступу України до НАТО протидіє не лише Росія, – Зеленський на Донеччині

Фото: пресслужба ОП

Україна довго рухається в напрямку до членства в НАТО, але, як і в багатьох інших питаннях суверенного вибору, на шляху євроатлантичної інтеграції нашій державі чинять протидію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Маріуполі на Донеччині, повідомляє пресслужба глави держави.

“Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях. І Україна багато років виборює своє право на це”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО для своєї безпеки і тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу для нашої країни не скорочується.

“І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів”, – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що РФ нині використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни “підігрують їм у цьому”.

“Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія”, – наголосив глава держави.

Президент відзначив, що геополітичний курс України закріплений у нашій Конституції, і це дійсно є вибором українського народу.

“Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить – 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення”, – зауважив президент і додав, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

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