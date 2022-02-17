Унаслідок ворожого обстрілу Мар’їнки поранення отримала цивільна жінка

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Під час обстрілу російськими окупантами прифронтового міста Мар’їнка Донецької області осколкові поранення отримала місцева мешканка, яка була на автобусній зупинці.

Про це в четвер, 17 лютого, повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін у фейсбуці.

“Сьогодні о 9:50 під час обстрілу Мар’їнки множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева жителька 1957 року народження… На момент обстрілу жінка була на автобусній зупинці”, – написав Каплін.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, один зі снарядів упав в центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар’їнської школи №2, на відстані менше ніж 100 метрів від офісу гуманітарної місії “Проліска” в місті.

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