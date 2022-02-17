Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією для миру, – Зеленський

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією для встановлення миру. Але протилежна сторона попри публічні заяви не демонструє готовності до реальної розмови.

Про це він сказав у Маріуполі Донецької області, повідомляє пресслужба глави держави в четвер, 17 лютого.

“Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть”, – сказав Зеленський.

Він укотре наголосив, що Україна готова до розмови. “Я готовий на будь-який формат”, – заявив президент.

Водночас він зазначив, що Україна як відповідальна держава подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

“Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує”, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна також зацікавлена в ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

“Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того – ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з Російською Федерацією”, – зауважив президент.

Передісторія

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі.

Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині.

Варто нагадати, що торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоби запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що “про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною” не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною “внутрішньоукраїнського” конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб “залагодити розбіжності”.

Під час останнього візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах.

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