Словаччина передасть Україні системи розмінування і медичні матеріали на €1,7 млн

Словаччина надасть Україні дві системи розмінування Božena 5 та медичні матеріали на суму 1,7 мільйона євро.

Як передає Slovak Spectator, таке рішення ухвалив словацький уряд як відповідь на український заклик про допомогу.

Словаччина зробить усі необхідні кроки, щоби допомогти українським громадянам очистити від мін “великі поля на території України”, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

Міноборони Словаччини забезпечить доставку в Україну систем Božena 5 та медичних матеріалів у рамках гуманітарної допомоги.

Вона буде здійснюватися або безпосередньо відповідному одержувачу гуманітарної допомоги, або через механізми доставки гуманітарної допомоги, створені в Європейському Союзі або НАТО.

Прем’єр-міністр Едуард Гегер заявив, що разом із європейськими партнерами вони докладають усіх зусиль для деескалації конфлікту в Україні, для досягнення угоди та мирного врегулювання.

“Ми всі розуміємо, що будь-який конфлікт буде катастрофічним для всіх сторін”, – сказав він.

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