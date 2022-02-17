СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4637260 +33330
Летальні випадки:
103824 +259
Одужали:
3866755 +27441
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19235891 (+59467). Оновлено: 08:20 17.02.2022
Home / Світ / Європа / Словаччина передасть Україні системи розмінування і медичні матеріали на €1,7 млн

Словаччина передасть Україні системи розмінування і медичні матеріали на €1,7 млн

17/02/2022 18:25

Словаччина надасть Україні дві системи розмінування Božena 5 та медичні матеріали на суму 1,7 мільйона євро.

Як передає Slovak Spectator, таке рішення ухвалив словацький уряд як відповідь на український заклик про допомогу.

Словаччина зробить усі необхідні кроки, щоби допомогти українським громадянам очистити від мін “великі поля на території України”, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

Міноборони Словаччини забезпечить доставку в Україну систем Božena 5 та медичних матеріалів у рамках гуманітарної допомоги.

Вона буде здійснюватися або безпосередньо відповідному одержувачу гуманітарної допомоги, або через механізми доставки гуманітарної допомоги, створені в Європейському Союзі або НАТО.

Прем’єр-міністр Едуард Гегер заявив, що разом із європейськими партнерами вони докладають усіх зусиль для деескалації конфлікту в Україні, для досягнення угоди та мирного врегулювання.

“Ми всі розуміємо, що будь-який конфлікт буде катастрофічним для всіх сторін”, – сказав він.

Читайте також:
У парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Скандальна юристка Монтян як “свідок Росії” виступила перед Радбезом ООН зі звинуваченнями України і Заходу

До засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому реалізації “мінських домовленостей”, Російська Федерація залучила як “свідка” скандальну київську юристку Тетяну Монтян. Про це в четвер, 17 лютого, інформує “Главком”. Під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse