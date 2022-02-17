На Луганщині викрили схему постачання зношених гальм для залізничних вагонів, що видавали за нові

У Луганській області правоохоронці викрили схему постачання контрафактних комплектуючих для залізничного транспорту.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що приватна фірма з Попасної під виглядом нового устаткування постачала підприємствам, які займаються вантажними перевезеннями залізничним транспортом, старі, відпрацьовані запчастини гальмівних систем.

“За даними слідства, ділки ремонтували запчастини на власних промислових потужностях та проводили переважно «поверхневу» реставрацію. У подальшому приватні перевізники закуповували це обладнання як нове, для встановлення на рухомий склад”, – йдеться в повідомленні.

Експлуатація таких вагонів створювала загрозу серйозних інцидентів через можливість їх сходження з рейок.

Правопорушники займалися такою діяльністю впродовж кількох років.

Встановлено, що прибуток комерсантів лише від постачання однієї партії такої “продукції” становив майже 900 тисяч гривень.

Під час обшуків, проведених на виробничих потужностях комерсантів та за адресами мешкання організаторів оборудки, виявлено і вилучено майже 200 одиниць контрафактних деталей гальмівних систем для залізничного транспорту; обладнання для підробки маркування підприємств-виробників запчастин до залізничного транспорту; комп’ютери з доказами протиправної діяльності; фінансово-господарську документацію з доказами протиправної діяльності.

Наразі директору приватного підприємства оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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