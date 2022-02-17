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Рада підтримала постанову щодо захисту ПЦУ в окупованому Криму

17/02/2022 20:26

Верховна Рада передала із власності Автономної Республіки Крим у державну приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги в Сімферополі.

Як повідомляє “Укрінформ” у четвер, 17 лютого, за відповідну постанову (№3447) проголосував 271 народний депутат.

“Тимчасово, на період дії ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», передати з власності Автономної Республіки Крим у державну власність частину майнового комплексу загальною площею 1 475,7 кв. метра, позначену у плані домоволодіння літерою “а”, будівлі, розміщеної за адресою: вул. Севастопольська, 17, м. Сімферополь, 95015, а саме Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги”, – йдеться в документі.

Також, згідно з постановою, уряд має здійснити заходи щодо передачі Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги в державну власність.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

“Нарешті парламент України ухвалив постанову, якою надано згоду Кабінету Міністрів України передати приміщення в Сімферополі, яке окупати намагаються відібрати, у власність Кримської єпархії ПЦУ. Це – важливий крок на шляху захисту прав української громади в Криму, зокрема і через міжнародні механізми. Подяка всім, хто проголосував «за»!”, – написав у фейсбуці  речник ПЦУ архиєпископ Євстратій Зоря.

Довідково

Кримська єпархія УПЦ (ПЦУ) – єдина з релігійних громад на півострові відмовилась від “перереєстрації” релігійної громади відповідно до незаконних вимог Російської Федерації, що, своєю чергою, стало однією з причин переслідування вірян, священнослужителів УПЦ (ПЦУ) та членів їх сімей.

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