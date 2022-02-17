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Під час акції протесту “SaveФОП” постраждав оператор “Суспільного”

17/02/2022 18:58

Під час акції руху “SaveФОП”, який виступає проти запровадження касових апаратів для окремих категорій фізичних осіб-підприємців, один з учасників напав на оператора “Суспільного” Богдана Заїку.

Під час запису інтерв’ю з іншим учасником акції нападник раптово почав виривати камеру з рук оператора та штовхатися, повідомляє “Суспільне“.

Як розповів кореспондент Нікіта Галка, який працював на місці події разом з оператором, чоловік вимагав від журналістів зняти на відео правоохоронців, які наблизилися до протестувальників. Після інциденту він пішов геть, але журналістам вдалося зафіксувати його обличчя на камеру.

Пізніше в оператора “Суспільного” також влучили яйцем, яким один із протестувальників цілив у поліцейських.

Чергова акція руху “SaveФОП” відбулася у Києві вранці в четвер, 17 лютого. Протестувальники перекрили вулицю Хрещатик у районі майдану Незалежності. Потім колона вирушила до будівлі Верховної Ради, паралізувавши вулицю Грушевського.

Біля парламенту учасники акції перекрили рух транспорту, а коли поліція почала відтісняти їх з дороги — почалися сутички.

Акції руху “SaveФОП” тривають з 2021 року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Серед іншого, мітингувальники закликають ВР ухвалити законопроєкти №5866 та №5866-1.

Востаннє в Києві акція руху “SaveФОП” відбулася 25 січня. Тоді між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички: під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту.

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