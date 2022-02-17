Під час акції протесту “SaveФОП” постраждав оператор “Суспільного”

Фото: Суспільне

Під час акції руху “SaveФОП”, який виступає проти запровадження касових апаратів для окремих категорій фізичних осіб-підприємців, один з учасників напав на оператора “Суспільного” Богдана Заїку.

Під час запису інтерв’ю з іншим учасником акції нападник раптово почав виривати камеру з рук оператора та штовхатися, повідомляє “Суспільне“.

Як розповів кореспондент Нікіта Галка, який працював на місці події разом з оператором, чоловік вимагав від журналістів зняти на відео правоохоронців, які наблизилися до протестувальників. Після інциденту він пішов геть, але журналістам вдалося зафіксувати його обличчя на камеру.

Зранку 17 лютого під час акції «SaveФОП» один з протестувальників напав на оператора Суспільного pic.twitter.com/cOcgVZPGkd — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 17, 2022

Пізніше в оператора “Суспільного” також влучили яйцем, яким один із протестувальників цілив у поліцейських.

Чергова акція руху “SaveФОП” відбулася у Києві вранці в четвер, 17 лютого. Протестувальники перекрили вулицю Хрещатик у районі майдану Незалежності. Потім колона вирушила до будівлі Верховної Ради, паралізувавши вулицю Грушевського.

Біля парламенту учасники акції перекрили рух транспорту, а коли поліція почала відтісняти їх з дороги — почалися сутички.

Акції руху “SaveФОП” тривають з 2021 року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Серед іншого, мітингувальники закликають ВР ухвалити законопроєкти №5866 та №5866-1.

Востаннє в Києві акція руху “SaveФОП” відбулася 25 січня. Тоді між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички: під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту.

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