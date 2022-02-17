На фронті – вісім порушень “тиші” за добу, ворог двічі скидав із БПЛА постріли ВОГів

Протягом минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Два з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачевого та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У напрямку Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім цього по Катеринівці – з станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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