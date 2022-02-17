На фронті – вісім порушень “тиші” за добу, ворог двічі скидав із БПЛА постріли ВОГів

Протягом минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Два з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Лобачевого та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.
У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
У напрямку Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Окрім цього по Катеринівці – з станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Читайте також:
“Хай ворог боїться”. Репортаж “Новинарні” з позицій ЗСУ на танконебезпечному напрямку в день, коли очікувалося вторгнення
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!