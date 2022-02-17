Кулеба закликав партнерів негайно засудити обстріл Станиці окупантами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з тяжкої зброї з окупованої території.
Про це урядовець написав у четвер, 17 лютого, у твіттері.
“З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки”, – зазначив міністр.
З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2022
Нагадаємо, 17 лютого вранці російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Станицю Луганську, постраждали троє працівників дитсадка. Один зі снарядів влучив у дитячий садочок, де перебували діти.
Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.
Читайте також:
“Велика війна”: вранці росіяни влаштували майже 30 важких обстрілів на обох напрямках
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!