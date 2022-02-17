Кулеба закликав партнерів негайно засудити обстріл Станиці окупантами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з тяжкої зброї з окупованої території.

Про це урядовець написав у четвер, 17 лютого, у твіттері.

“З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки”, – зазначив міністр.

З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2022

Нагадаємо, 17 лютого вранці російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Станицю Луганську, постраждали троє працівників дитсадка. Один зі снарядів влучив у дитячий садочок, де перебували діти.

Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

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