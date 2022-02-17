Фінляндія надасть Україні €4 млн допомоги

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Уряд Фінляндії ухвалив рішення про надання Україні додаткової допомоги в розмірі чотирьох мільйонів євро.

Про це інформує сайт Yle із посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ Фінляндії.

“Сума траншу становить €4 млн, з яких €3 млн призначені для співробітництва в галузі розвитку і 1 млн євро – для гуманітарної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Фінляндія щорічно надає велику підтримку Україні в рамках співробітництва у галузі розвитку, громадського кризового управління, гуманітарної допомоги та різних організацій.

Загальний обсяг допомоги Фінляндії Україні з 2014 року становить близько €10 млн на рік.

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