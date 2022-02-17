Без електронних пристроїв: лідери ЄС почали неформальну зустріч щодо України та РФ

У бельгійському Брюсселі почалася неформальна зустріч Європейської ради – лідерів країн Євросоюзу – щодо напруги довкола кордонів України на тлі російської загрози.
Про це повідомив речник президента Євроради Баренд Лейтс у твіттері.
“Щойно почалася неформальна зустріч членів Євроради щодо останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною”, – написав він.
За його словами, з міркувань конфіденційності зустріч проходить без електронних пристроїв.
The informal meeting of the Members of the European Council on a state of play of latest developments related to Russia-Ukraine has just started.
To ensure confidentiality, the discussion takes place without electronic devices. #EUCO pic.twitter.com/hdR28B5Z4x
— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 17, 2022
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