Зеленський прибув на Рівненщину, де відвідає військові навчання

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Рівненської області у межах дводенної поїздки регіонами. Про це інформує пресслужба глави держави. “У День єднання, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку, в межах якої відвідає Рівненську та Донецьку області”, – йдеться в повідомленні. Зазначається, що на Рівненщині президент спостерігатиме за проведенням військових навчань. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець