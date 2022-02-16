Зеленський прибув на Рівненщину, де відвідає військові навчання

Президент Володимир Зеленський прибув до Рівненської області у межах дводенної поїздки регіонами.
Про це інформує пресслужба глави держави.
“У День єднання, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку, в межах якої відвідає Рівненську та Донецьку області”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Рівненщині президент спостерігатиме за проведенням військових навчань.
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