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У Чехії десантники ЗСУ пройшли базовий курс польового бою за стандартами НАТО

16/02/2022 12:02

У Чехії після кількох тижнів навчань військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно завершили базовий курс бойової підготовки Basic field combat course commando course.

Про це інформує пресслужба ЗСУ.

За словами офіцерів групи міжнародного військового співробітництва Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, основна мета курсу — це базова підготовка десантників за стандартами країн НАТО до участі у веденні аеромобільних та розвідувальних дій, патрулювання місцевості, організації зв’язку, взаємодії під час бою, а також застосування сучасних зразків зброї, яка стоїть на озброєнні провідних армій країн світу.

Цей курс – важливий та престижний для українських військовослужбовців.

Здобуті знання та навички будуть сприяти в подальшій підготовці та безпосередньо під час виконання завдань за призначенням.

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