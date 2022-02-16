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У Білорусі через Прип’ять розгорнули понтонний міст за 4 км від України

16/02/2022 20:38

У чотирьох кілометрах від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT-дослідники, передає “Мілітарний”.

Учора користувач IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.

Супутникові знімки, які показав користувач ameliairheart, вже фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.

Не відомо які саме військові – з Росії чи Білорусі – розгорнули цей мостовий парк. У переліку ділянок місцевості для спільних оперативних навчань «Союзная решимость – 2022» територія заповідника не значиться.

Північніше від нього знаходиться ділянка «Мозырь», де за заявленою легендою російські військові мають відпрацьовувати оборонні дії мотострілецьким підрозділом, а на схід ділянка «Полесский» для заявленого бойового чергування артилерійських та ракетних підрозділів російських військ.

В складі збройних сил Білорусі є декілька інженерних частин, основні з яких: 188 інженерна бригада та 557 інженерна бригада. Саме у них на озброєнні є понтонно-мостові парки, також відповідні підрозділи є у складі транспортних військ Білорусі.

Окрім білоруських підрозділів на території країни зараз зосередженні російські військові частини з відповідним озброєнням.

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