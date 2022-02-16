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Путін може лишати війська навколо України для залякування, – Держдеп США

16/02/2022 09:03

Президент Російської Федерації Володимир Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоби мати важіль для вимог.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю “Європейській правді”, опублікованому в середу, 16 лютого.

“Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати? Я не знаю”, – сказала Шерман.

За версією США, активне скупчення військ Росії на кордоні триває майже чотири місяці; за версією України, значна частина з них лишається там з квітня 2021 року, тобто понад десять місяців.

“Тому надважливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу. Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен – з Зеленським та міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван – з Єрмаком. Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там відбувається”, – додала Шерман.

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