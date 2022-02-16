Правозахисні організації засудили вирок фрілансеру “Радіо Свобода” Владиславу Єсипенку

Низка правозахисних організацій засудили винесений підконтрольним Росії Сімферопольським районним судом вирок щодо фрілансера “Крим.Реалії “(проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка, закликавши міжнародне співтовариство відреагувати на дії російської влади.
Відповідну заяву опублікували в середу, 16 лютого, на сайті Центру прав людини ZMINA.
“Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо політично мотивоване ув’язнення Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Криму у зв’язку з його громадянською позицією та журналістською роботою”, – сказано в повідомленні.
Правозахисники вимагають від російської влади:
Також правозахисники вимагають від міжнародних організацій та країн-учасниць “Кримської платформи” засудити дії російської влади, а також посилити тиск на уряд Росії для звільнення українських політв’язнів.
Крім цього, правозахисні організації вимагають від української влади організувати розслідування фактів незаконного позбавлення волі та переслідування Владислава Єсипенка, а також вжити «рішучих кроків» у рамках «Кримської платформи» для вирішення цієї ситуації.
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