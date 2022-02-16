COVID-19 в Україні: понад 31,5 тис. нових хворих за добу, кількість госпіталізацій зросла вдвічі

За минулу добу, 15 лютого, в Україні зареєстрували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 16 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 640 осіб (попередньої доби – 1 889).

За офіційними даними, одужало 27 684 особи.

Від ускладнень померли 310 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 603 930 осіб; одужало – 3 839 314 осіб; летальних випадків – 103 565.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 16 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 413, 503 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,826 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,223 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 872 дитина та 992 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 62 931; методом ІФА — 6 389; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 72 047.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 176 424.

Вакцинація

За добу 15 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 65 805 людей.

Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183, отримали дві дози – 15 014 883, отримали додаткову дозу – 24 747, бустерну дозу – 599 058.

Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.