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Московський патріархат знову благословляв військові кораблі окупантів у Криму

16/02/2022 16:39

У тимчасово окупованому Криму священники Московського патріархату знову благословляли армію окупантів. Так, клірик Севастопольського благочиння РПЦвУ протоєрей Василь Гумаров відвідав створені окупантами полігони та правив молебні за “примноження любові між братніми українським та російським народами”.

Про вказану подію інформує сайт Севастопольського благочиння так званої УПЦ МП (РПЦвУ).

Окрім цього, на цьому ж сайті з’явилась новина і про те, як того ж дня, 15 лютого цього року, протоєрей Сергій Поливцев відслужив для екіпажів військових кораблів окупантів молебні за чином “благословення водного судна ратного, що вирушає на ворогів, одного чи багатьох, та благословення воякам, що мають у них плисти”.

У молитвах за російських вояків під час молебню лунало прохання до Бога зберегти окупаційний військовий контингент “недоторканним і неушкодженим від будь-якої лихої обставини, недуги, голоду, втоплення та будь-якого страху”, дарувати “силу, міцність, мужність і перемогу над будь-яким ворогом”.

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