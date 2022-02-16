СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4603930 +31513
Летальні випадки:
103565 +310
Одужали:
3839314 +27684
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19176424 (+62931). Оновлено: 08:14 16.02.2022
Home / Світ / Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв’язку із ситуацією в Україні

Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв’язку із ситуацією в Україні

16/02/2022 19:12

Міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили заяву у зв’язку із ситуацією в Україні та навколо неї, закликавши Росію обрати шлях дипломатії та вивести сили з України.

Заяву було ухвалено в середу, 16 лютого, в Брюсселі на засіданні Північноатлантичної ради організації.

“Ми серйозно занепокоєні дуже великомасштабним, нічим неспровокованим і необґрунтованим нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. Ми рішуче закликаємо Росію обрати шлях дипломатії і негайно припинити нарощування та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов’язань. Ми, як і раніше, віддані нашому двоєдиному підходу до Росії: сильне стримування та оборона у поєднанні з відкритістю до діалогу”, – заявили міністри, яких цитує агентство “Інтерфакс”.

Вони також констатували, що дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці.

“Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили в східній частині альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як оголосили союзники, і підвищуємо боєздатність наших сил. Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і такими, що не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини”, – пояснили міністри.

У заяві також зазначено, що прихильність союзників до статті 5 Вашингтонського договору непохитна.

“Ми об’єдналися, щоби захищати один одного”, – йдеться в тексті.

Крім того, міністри зазначили, що НАТО, як і раніше, “віддана основним принципам європейської безпеки, зокрема тому, що кожна країна має право обирати свої власні механізми безпеки”.

“Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Як уже було зазначено раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого”, – наголошується у заяві.

Міністри також повідомили, що НАТО і союзники продовжують дипломатію та діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, зокрема на найвищому рівні.

“Ми підтримуємо всі ці зусилля, як і зусилля в “нормандському форматі” з реалізації Мінських домовленостей. Ми висловили готовність брати участь у відновленому діалозі з європейської безпеки, ініційованому Польщею як нинішньою головою ОБСЄ”, – йдеться в заяві.

Глави оборонних відомств також констатували, що “зробили Росії предметні пропозиції щодо зміцнення безпеки всіх держав євроатлантичного регіону та очікуємо відповіді”.

“Ми неодноразово пропонували і продовжуємо пропонувати подальший діалог у межах Ради Росія-НАТО і готові вступити в нього. Ми наполегливо закликаємо Росію відповісти взаємністю та обрати дипломатію і деескалацію”, – наголосили міністри.

Читайте також:
Португалія приєднується до Сил швидкого реагування НАТО

Унікальних переглядів: 122
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Правозахисні організації засудили вирок фрілансеру “Радіо Свобода” Владиславу Єсипенку

Низка правозахисних організацій засудили винесений підконтрольним Росії Сімферопольським районним судом вирок щодо фрілансера “Крим.Реалії “(проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка, закликавши міжнародне співтовариство відреагувати на дії російської влади. Відповідну заяву...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse