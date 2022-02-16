Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв’язку із ситуацією в Україні

Міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили заяву у зв’язку із ситуацією в Україні та навколо неї, закликавши Росію обрати шлях дипломатії та вивести сили з України.

Заяву було ухвалено в середу, 16 лютого, в Брюсселі на засіданні Північноатлантичної ради організації.

“Ми серйозно занепокоєні дуже великомасштабним, нічим неспровокованим і необґрунтованим нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. Ми рішуче закликаємо Росію обрати шлях дипломатії і негайно припинити нарощування та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов’язань. Ми, як і раніше, віддані нашому двоєдиному підходу до Росії: сильне стримування та оборона у поєднанні з відкритістю до діалогу”, – заявили міністри, яких цитує агентство “Інтерфакс”.

Вони також констатували, що дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці.

“Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили в східній частині альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як оголосили союзники, і підвищуємо боєздатність наших сил. Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і такими, що не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини”, – пояснили міністри.

У заяві також зазначено, що прихильність союзників до статті 5 Вашингтонського договору непохитна.

“Ми об’єдналися, щоби захищати один одного”, – йдеться в тексті.

Крім того, міністри зазначили, що НАТО, як і раніше, “віддана основним принципам європейської безпеки, зокрема тому, що кожна країна має право обирати свої власні механізми безпеки”.

“Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Як уже було зазначено раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого”, – наголошується у заяві.

Міністри також повідомили, що НАТО і союзники продовжують дипломатію та діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, зокрема на найвищому рівні.

“Ми підтримуємо всі ці зусилля, як і зусилля в “нормандському форматі” з реалізації Мінських домовленостей. Ми висловили готовність брати участь у відновленому діалозі з європейської безпеки, ініційованому Польщею як нинішньою головою ОБСЄ”, – йдеться в заяві.

Глави оборонних відомств також констатували, що “зробили Росії предметні пропозиції щодо зміцнення безпеки всіх держав євроатлантичного регіону та очікуємо відповіді”.

“Ми неодноразово пропонували і продовжуємо пропонувати подальший діалог у межах Ради Росія-НАТО і готові вступити в нього. Ми наполегливо закликаємо Росію відповісти взаємністю та обрати дипломатію і деескалацію”, – наголосили міністри.

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